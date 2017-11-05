(Görüntülü Haber) Silopi'de engelli öğrencilerden duvara el baskısı

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK\'ın Silopi ilçesindeki özel rehabilitasyon merkezinde eğitim gören zihinsel engelli öğrenciler, öğretmenlerin yardımı ile okul duvarına resim çizdi, el baskısı yaptı. Silopi\'de özel bir rehabilitasyon merkezinin kuruluşunun 10\'uncu yılı nedeniyle etkinlikler düzenledi. Etkinlikte öğretmenlerin yardımı ile zihinsel öğrenciler okul duvarına çizilen resimlerin üzerinden rötuşlar yaptı. Hayal gücü, el becerisi ve öz güvenlerini artırmaya yardımcı olunması adına yapılan etkinlikte zihinsel öğrenciler ellerindeki fırçalar ile duvarı boyadı. Daha sonra öğrenciler öğretmenlerin nezaretinde hazırlanan farklı renklerdeki tepsilere ellerini batırarak duvara baskı yaptı. Öğretmen ve kurum çalışanları da el baskı yaptıktan sonra toplu resim çekildi. Etkinlikte büyük sevinç yaşayan zihinsel öğrencilere daha sonra yemek ikramı yapıldı. Rehber öğretmen Evin İrmez Timur, şöyle dedi: \"Kurumumuzun 10\'uncu yıldönümü geride bıraktık. 500 aşkın özel eğitime muhtaç öğrencimize destek eğitimi sunduk. Öğrenciler ile etkinlik yaptık. Genel olarak öğrencilerimize sosyal anlamda sosyal yaşama kazandırmak adına duvar boyama spor faaliyetleri gibi etkinlikler yapmaktayız.\" Zihinsel Engelliler sınıf Öğretmeni Haci Ahmet Altunkanat ise, “Burada amacımız öğrencileri sosyalleştirmek ve etkinliklere katılmak imkanları sağlamayı hedefledik. Öğrenciler bu faaliyetlere katıldıkları zaman kendisini güvende hissedecek. Bu güven ile hayata daha sağlam bir temelde hazırlanmış olacak ve hataya katılmayı da kendine amaç edinecek. Amacımız buydu\" diye konuştu.