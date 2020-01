(Görüntülü Haber) Silopi'de at üstünde gelin götürme geleneği yeniden canlandı

Mehmet Selim YALÇIN- Halil COŞKUN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA) - ŞIRNAK\'ın Silopi İlçesi\'nde unutulmaya yüz tutmuş at üzerinde gelin getirme geleneği İmrak ailesi tarafından yeniden canlandırıldı. Silopi\'de bugün düğünü olan 18 yaşındaki Hatice İmrak, ata bindirilerek, 23 yaşındaki damat Hüseyin İmrak\'ın evine götürüldü. Şırnak\'ın Silopi İlçesi\'nde 1990\'lı yıllardan itibaren görülmeyen ve unutulmaya yüz tutan at üzerinde gelin getirme geleneği yeniden canlandırıldı. At üstünde gelin getirme geleneğini yaşatmak isteyen damat 23 yaşındaki Hüseyin İmrak, evleneceği Hatice İmrak\'ın hayalini gerçekleştirmek için düğün öncesi bir at kiraladı. Eşinin hayalini gerçekleştirmek için önceden hazırlık yapan Hüseyin İmrak\'ın yakınları, bugün yapılan düğün ardından gelin Hatice İmrak\'ın evine gitti. Hatice İmrak ailesinin Karşıyaka Mahallesi\'ndeki evine giden damadın yakınları, gelini burada at sırtına bindirip, kendi evine götürdü. Gelinlik nedeniyle ata binmekte zorlanan Hatice İmrak\'a damadın yakınları yardım etti. Güçlükle ata bindirilek Hatice İmrak, yaklaşık 500 metre at üzerinde taşındı. Davul- zurna eşliğinde iki tarafın yakınlarınca damadın evine götürülen gelini, damat Hüseyin İmrak kapıda karşıladı. Eşinin elini tutarak attan inmesine yardımcı olan Hüseyin İmrak, geleneklere göre duvağını 3 kez kaldırıp indirdiği gelini alnından öptü.Gelinle birlikte evin avlusunda halay çeken damat ve geline akraba ve yakınları da eşlik etti. Damat Hüseyin İmrak, ataları ve dedelerinden kalma bir geleneği yaşattıkları için çok mutlu olduğunu söyledi. Gelin Hatice İmrak ise, eski geleneklerini yeniden yaşatmanın çok heyecan verici ve güzel bir duygu olduğunu belirterek, \"Ata binmek tek hayalimdi. Ata bindim ve çok mutluyum\" dedi.