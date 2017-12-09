(Görüntülü Haber) Silivri'deki zirvede "Dijital Fabrika" ve "4'üncü Sanayi Devrimi" konuşuldu

İhsan DÖRTKARDEŞ / İSTANBUL, (DHA) - SİLİVRİ Sanayici ve İş Adamları Derneği (SİAD) tarafından düzenlenen \'Küresel Rekabet ve Yeni Trendler Zirvesi’nde dijital fabrika oluşumu ve \'4\'üncü Sanayi Devrimi\' olarak nitelendirilen \'Endüstri 4.0\' kavramı ele alındı. Silivri SİAD Başkanı Hakan Kocabaş, Cumhuriyet\'in kurulması ile birlikte Türkiye\'de sanayinin hızlandığını, dinamik ve genç bir nüfusun yeniliklere ayak uydurma yönünde ilerlediğini anlatırken, şöyle konuştu: \"Dönüp baktığımızda Osmanlı\'nın o yıllarda var olma çabası sonrasında genç cumhuriyetimizin gelişme çabalarının endüstride gelişmeleri ıskalamamıza sebep olduğunu görüyoruz. Özellikle son 10 yılda birçok firmamız \'Endüstri 3.0\'daki gelişmelere ayak uydurdu. Bugün ise sanayicimizin yüzünü çevireceği tek hedefi var; Endüstri 4.0. Bu kavram; 2011 bu yana adı konulan, çalışmaları hızlanan bir gelişim. Her alanda baş döndürücü gelişmeler olduğunu unutmamalıyız. Bugün geç değil, ancak yarın çok geç olabilir. Bu devrim aslında hayatın her alanında belki gelecek 10 yılda dünya üretim ve ticaretinde direkt ve endirekt olarak yüzde 50\'ye yakın olarak pay alacak ve bu trendde Silivri sanayicilerimizin var olan bilgilerini geliştirmelerini, yeni yollar aramalarını kendileri kadar derneğimizin de görevi olacaktır.\" Kocabaş, dünyaca lider firmaların da bu çabalara destek verdiğini ifade ederken, \"\'Bilmediğini bilmek en iyisidir, bilmeyip bildiğini sanmak tehlikeli bir hastalıktır\' deyip bu hastalığa kapılmadan değerli panelistlerimizin önünde 4.0 hakkında bilgi alacağız\" dedi. Çeşitli firmaların yöneticileri, pazarlama ve satış müdürleri, panelde Endüstri 4.0 kavramını, yalın üretim sisteminin getirdiği avantajları öğrenmek ve sanayide 4.0 devriminin önemini ve dünya bu devrime verilen diğer ülkelerin verdikleri önemi anlattı. Panelde, aile şirketlerinin kurumsallığa nasıl uyumlu bir şekilde geçileceği, aile üyelerinin hepsinin birlikte ortaklaşa alacakları kararlarla bir aile anayasasının oluşturulmasının önemini, bunun getirdiği avantajları ve ailelerin şirketlerini çocuklarına bırakma süreçleri hakkında karşılıklı görüşler anlatıldı.