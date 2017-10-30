(Görüntülü Haber) Silivri'deki FETÖ davaları

Duruşma salonları çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı Duruşmaları izleyen Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, \"Hayretle ve ibretle izliyoruz\" \"Gelinen noktada da adalete güveniyoruz. Bu davanın yakın takipçisi olacağız\" Haber-Kamera: Erhan TEKTEN İstanbul DHA 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'nü işgal girişiminde aralarında tankın içinden çıkan eski emniyet müdürü Mithat Aynacı\'nın da bulunduğu 23\'ü tutuklu 67 sanığın yargılandığı dava başladı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Cezaevi\'nin karşısında bulunan salonda yapılan duruşmaya, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir de izleyici olarak katıldı. Duruşmaya verilen arada dışarıda basın mensuplarına açıklama yapan Demir, \"FETÖ terör örgütünün darbe teşebbüsünün mahkemesinde onları dinledik. Bugün bizi ilgilendiren konu şüphesiz Vatan Caddesi\'nde Emniyet Müdürlüğü\'ne yapılan darbe teşebbüsündeki, orayı işgal etme teşebbüsü içerisinde bulunan insanların yargılanmasıydı. Onları tabi ki hayretle ve ibretle izliyoruz. Gözleri dönmüş insanların, milletin silahıyla millete nasıl saldırdıklarını, nasıl millete ateş etme emirleri verdiklerine şahitlik ettik. Mevlam bu milleti korudu, bu ülkeyi korudu. Bu tür hain darbe teşebbüslerine karşı direnç gösteremeyenlerin ülkeleri görüyoruz. Hemen yanı başımızdaki Ortadoğu ülkelerinin hallerini rahatlıkla görebiliyoruz. Bu milletin vakur duruşunu yüreğini göğsünü bu hainlerin silahlarına karşı nasıl siper ettiklerini de görüyoruz. Ve gelinen noktada da adalete güveniyoruz. Bu davanın yakın takipçisi olacağız\" dedi.