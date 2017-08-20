(Görüntülü Haber) Silivri'de kurtlar, yarış atı yetiştirilen çiftliğe saldırdı

Mehmet YİRUN-Şaban KARDEŞ/SİLİVRİ(İstanbul),(DHA)İSTANBUL\'un Silivri İlçesi\'nde kurtlar, yarış atı yetiştirilen ve değerleri yaklaşık 300 bin dolar olan yarış atlarının yetiştirildiği çiftlikler ile koyun ağıllarına saldırdı. Kurtlar bir yarış atını telef ederken, bir atı da yaraladı. Silivri İlçesi\'nin ormanlık alana yakın bulunan Beyciler ve Büyükçavuşlu mahallerinde son günlerde kurtlar, yarış atlarının yetiştirildiği at çiftlikleri ile koyun ağıllarına saldırmaya başladı. Kurtların saldırılarında değerleri yaklaşık 250 - 300 bir dolar bir yarış atı telef olurken, bir at yaralandı. Kurtların saldırıları üzerine bölgedeki çiftik sahipleri gece gündüz nöbet tutmaya başladı. Çiftliğinde bir tayın kurtların saldırısına uğraması sonucu yaralandığını anlatan İsmail İsmail, bölgede çok sayıda at çiftliği bulunduğunu ve hepsinin tedirginlik yaşadığını ifade ederek şunları söyledi: \"Olay bir iki gün önce oldu. Kısacası tedirginiz. Çünkü yan tarafımızdaki çiftliğe kartlar saldırdı. Burada bir tayı kurtlar telef etti. Sonra bizim tayımızın da kurt saldırısına uğraması sonucu arka bacağından yaralandığını gördük. Bölgede birden fazla at çiftliği var ve hepsi tedirgin. Nasıl bir önlem alınacak onu bilemiyoruz. Bunu ilerleyen zaman gösterecektir. Bölgede ki çiftliklerle görüşüyoruz. Onlarda tedirgin olduğunu belirtiyorlar. Burada bir hayvanın parçalanması yenmesi diğer hayvanın bacağından yaralanması. Bunu bir kurt yapabilir.\" Kurtların son zamanlarda saldırılarının arttığını belirten çiftlik sahibi Mahmut Pınar, \"Sıkıntımız var. Her akşam geliyorlar. Yapacak bir şeyimiz yok. Biz bekliyoruz, köpekler bekliyor. Fırsatını bulduğu zaman kurtlar hayvanları yiyor. En son bir keçimizi yedi. Eğer beklemezsek yemeğe devam eder. Kurtlar her akşam geliyorlar. Senede 5 veya 10 hayvanımıza zarar veriyor. Aynı köyümüzde atlara zarar verdi. Kurt fırsatını bulduğunda sürüye zarar veriyor. Yüksek boyutta yaptığımız demirler ile önlem aldım. Hava sıcak olduğu için gece güdüyoruz. Gece her yerden çıkabilir. Gözümüzü dört açıyoruz, köpeklerimiz var. Öbür türlü bize de zarar verecek\" dedi. \"PEK GÖRÜLMÜŞ BİR OLAY DEĞİL\" Beyciler Mahallesi Muhtarı Yaşar Köse, orman eteklerindeki mahallede kurtların saldırısına uğradıklarını ifade ederek, \"Mahallemiz ormanların eteklerinde bir tarafı orman olduğu için yabani hayvan popülaritesi çok fazla. Fakat kurtların bu aylarda bu şekilde saldırmaları pek görülmüş bir durum değil. Yani küçükbaş hayvanları tabi ki saldırıyorlar. Bununla birlikte küçükbaş hayvanlar meraya çıktıkları için kurtlar zarar verme olanağı yakın. Son günlerde at çiftliklerini de saldırıları görüldü. Bölgemizde at çiftlikleri var. Burada sürü halinde bir dolaştıklarını tahmin edebiliyoruz. Çünkü kurt gece görebilir bir hayvan. Dolayısıyla vatandaşlarımızın bu durum da bir hayli mağdur. Çünkü malından oluyor. Kendilerince bir takım tedbir alıyorlar ama yinede zarar veriyorlar. Atma kurtlar ki, bunlar hayvanat bahçesinden ürediği zaman buralara salıyorlar. Çünkü kurdun kendi bir tekniği vardır. Hayvanı boğazından yakalar. Bunlar ise neresinden yakalarsa oradan zarar veriyorlar. Böyle de bir düşünce var kafamızda. Sonuçta kurtta doğanın bir gerçeği. Kurt olmazsa domuzlar ürüyor. Domuzlar da ayçiçeği tarlalarına zarar veriyorlar. Böyle bir denge vatandaşımız malını bekleyecek kollayacak koruyacak\" dedi. KÖPEĞİ YARALADILAR 9 yıldır at çiftliğinde çalışan 38 yaşındaki Zeynel Karaman, kurtların çiftliğe geldiği zaman köpeğin havlama sesine uyandığını belirterek, \"Köpeği dışarıya saldık. Kurt buradan sağa sola saldırıyor diye. Köpeğin havlama sesini duydum. Sabah baktığımda köpeğin kurtların saldırısına uğradığını ve yaralandığını gördüm. Hemen tedavisin yaptım. Çok büyük tediğinlik var, korku da var. Ben 24 saat atları dışarıya salıyordum, şimdi ise akşam üstü hemen içeriye alıyorum. Burada keçiler var, koyunlar var hepsini içeriye alıyorum. Ben ve çocuklarım ailem korku yaşıyoruz\" şeklinde konuştu.