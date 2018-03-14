(Görüntülü Haber) Silivri Cezaevine yürümek isteyen gruba polis müdahale etti, 6 kişi gözaltına alındı

Zeki GÜNAL-Can EROK/İSTANBUL, (DHA) BEYOĞLU\'nda İstiklal Caddesi Galatasaray Lisesi önünde toplanan 6 kişilik grup cezaevlerinde tek tip elbise uygulamasını protesto etti. \"Suçlu değil devrimciyiz. Tek tip elbise giymeyeceğiz\" yazılı pankart açıp slogan atan grup bir basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasının ardından Silivri Cezaevine yürümek isteyen gruba polis izin vermedi. Yürüyüşün yasal olmadığını söyleyen polis ile eylemciler arasında tartışma yaşandı. Yürüyüşü gerçekleştirmek isteyen gruba polis müdahale etti. Kısa süreli yaşanan arbede sonucunda 6 eylemci gözaltına alınarak çevik kuvvet aracına alındı. Gözaltına alınan eylemciler emniyete götürüldü.