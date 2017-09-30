(Görüntülü Haber) Silikon damlattığı iddiasıyla kalbinden bıçaklanarak öldürüldü

Haber-Kamera: Hasan DÖNMEZ/KONYA,(DHA))Silikon damlattığı iddiasıyla kalbinden bıçaklanarak öldürüldü KONYA\'da 39 yaşındaki Alaaddin Paçal, iki katlı iş yerinin camlarına silikon uyguladığı sırada iddiaya göre alt kattaki berberden çıkan 32 yaşındaki İhsan Yüzer\'in başına silikon damladı. Bunun üzerine çıkan kavgada başına slikon damlayan İhsan Yüzer\'in arkadaşı Fırat Kara, kovalayarak yakaladığı Paçal\'ı kalbinden bıçaklayarak öldürdü. Olay, geçen 28 Eylül Perşembe günü merkez Meram İlçesi Gödene Mahallesi TOKİ konutları içerisindeki bir alışveriş merkezinde meydana geldi. İddiaya göre zücaciye satışı yapan Alaaddin Paçal, iki katlı iş yerinin üst katındaki camlarına silikon uyguladığı sırada alt kattaki berberden çıkan İhsan Yüzer\'in başına silikon damlattı. Sinirlenen Yüzer, tepki göstererek Aladdin Paçal ile tartışmaya başladı. Paçal\'ın özür dilemesine aldırış etmeyen Yüzer ve yanında bulunan arkadaşı Fırat Kara iddiaya göre Paçal\'a küfür etti. Bunun üzerine iş yerindeki bıçağı alarak aşağıya inen Paçal iki arkadaş ile kavgaya tutuştu. Kavga sırasında bıçağı alan Fırat Kara olay yerinden kaçmaya başlayan Paçal\'ın peşine düştü. Bir iş yerine sığınan Paçalı yakalayan Kara kalbinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. OTOSTOP YAPARAK KAÇTI Ağır yaralanan Alaaddin Paçal\'ı çevredeki esnaflardan biriyle birlikte otomobile bindirip hastaneye götürmek isteyen İhsan Yüzer de birkaç kilometre ilerledikten sonra karşıdan gelen ambulansa teslim ettikten sonra otostop yaparak durdurduğu bir araca binerek kaçtı. Ambulansla Konya Eğitim Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılan Paçal yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Konya Cinayet Büro Amirliği ekipleri bölgedeki esnafların bilgisine başvurdu. Şüphelilerin gidebileceği adreslerle ilgili çalışma yapan ekipler, Kara\'yı evinin yakınında, Yüzer\'i ise Karatay Otobüs Terminali\'nde gözaltına aldı. Polisteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.