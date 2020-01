(Görüntülü Haber) Şile'de kayıp mürettebatı arama çalışmalarında 6. gün

Haber-Kamera: Nurcan KIRCALI / İstanbul DHA Şile açıklarında batan \'Bilal Bal\' isimli geminin mürettebatını arama çalışmaları, 6. gününde sürüyor. Kaybolan gemi personelinin aileleri ve yakınları da Şile Limanı\'nda umutla bekliyor. \"SABIRLI BEKLEYİŞİMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ\" Limana gelerek aileleri ziyaret eden AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, \"Güvenin ve inanın. Sizin beklentilerinizi karşılamak için inanılmaz bir mücadele veriliyor. Deniz Kuvvetleri Komutanı ile de görüştüm. Konuyu yakından takip ediyorlar. Orada olanlar bizim vatandaşlarımız. Burada beklemek çok kolay bir iş değil; ama sizden hiç bir şeyin saklanmayacağından emin olunuz. Hatta an be an gelen bilgi, en güzel şekilde sizlerle paylaşılacak. Burada bulunduğumuz süre içerisinde de bir taraftan da birbirimizle dayanışma içinde sabırlı bekleyişimizi sürdüreceğiz.\" dedi. 3 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILMIŞTI TCG ALEMDAR kurtarma gemisi dalgıç personeli tarafından, geçtiğimiz cuma günü 3 mürettebatın cansız bedenine ulaşılmıştı.