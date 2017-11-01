(Görüntülü Haber) Şile'de batan geminin yeri böyle tespit edildi

Haber: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL DHA Deniz Kuvvetleri Komutanlığı\'na bağlı denizaltı kurtarma gemisi, Şile\'de batan geminin yerini tespit etti. Sahil Güvenlik Komutanlığı\'ndan yapılan açıklamada, \"Deniz Kuvvetleri Komutanlığı\'na bağlı son teknoloji sistemler ile donatılmış ve dünyanın sayılı kurtarma gemilerinden biri olan TCG Alemdar Kurtarma Gemisi bahse konu olan ticari geminin yerini tespit etmiştir. Arama kurtarma faaliyetlerine hâlihazırda devam edilmektedir\" denildi. O anlara ilişkin görüntüler de paylaşıldı.