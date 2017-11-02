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(Görüntülü Haber) Şile'de arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor

Erhan TEKTEN - Nurcan KIRCALI - Can EROK / İSTANBUL (DHA) - ŞİLE açıklarında dün batan 'Bilal Bal' isimli gemi personelini, arama-kurtarma çalışmalarına devam ediliyor

02 Kasım 2017 15:28

Erhan TEKTEN - Nurcan KIRCALI - Can EROK / İSTANBUL (DHA) - ŞİLE açıklarında dün batan \'Bilal Bal\' isimli gemi personelini, arama-kurtarma çalışmalarına devam ediliyor. Dün sabah gemiden yardım sinyali alınması üzerine, bölgede Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı\'nca arama kurtarma çalışması başlatılmıştı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı\'na bağlı \"TCG ALEMDAR\" gemisi tarafından kayıp geminin yeri tespit edilmiş ve aramalar bu noktada yoğunlaştırılmıştı. Gemi mürettebatı 11 kişi için havadan ve karadan aranmaları devam ederken, kaybolan mürettebatın ailelerinin Şile Limanı\'nda bekleyişi sürüyor.

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