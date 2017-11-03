(Görüntülü Haber) Şile'de 4 kişinin cesedine ulaşıldı (3)

Haber-Kamera: Nurcan KIRCALI - Erhan TEKTEN - İSTANBUL DHA Şile\'de batan gemiyle ilgili yapılan arama kurtarma çalışmaları sırasında 4 kişinin cesedine ulaşıldı. Şile sahilinde gelecek umutlu haberi bekleyen mürettebat yakınları acı haberle yıkıldı. Yetkililerden edinilen bilgiye göre Şile açıklarında batan geminin kayıp mürettebatıyla ilgili sürdürülen arama çalışmalarında, 4 kişinin cesedine ulaşıldı. 3 gündür Şile sahilinde umutlu bekleyişlerini sürdüren mürettebat yakınları acı haberle yıkıldı. Öte yandan Sahil Güvenlik Komutanlığı ise ulaşılan ceset sayısını 2 olarak açıkladı. Sahil Güvenlik Komutanlığı\'nın internet sitesinden yapılan açıklamada,\" 3 Kasım\'da icra edilen arama kurtarma ve dalış faaliyetleri neticesinde 2 mürettabatın cansız bedenine ulaşılmıştır\" denildi. ŞİLE KAYMAKAMI VE BERABERİNDEKİ HEYET OLAY YERİNE HAREKET ETTİ. Bu arada Şile Kaymakamı Salih Yüce, Şile Belediye Başkanı Can Tabakoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Arif Cemil Özkurşun ve Şile Devlet Hastanesi Başhekimi batan geminin bulunduğu alana gitti. Yetkililerin arama çalışmalarıyla ilgili bilgi alacağı öğrenildi.