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(Görüntülü Haber) Şile açıklarında batan gemide arama çalışmalarına ara verildi

Nurcan KIRCALI/İSTANBUL,(DHA)-ŞŞİLE açıklarında batan gemide arama çalışmaları 9'ncu gününde de sürdü

10 Kasım 2017 00:37

Nurcan KIRCALI/İSTANBUL,(DHA)-ŞŞİLE açıklarında batan gemide arama çalışmaları 9\'ncu gününde de sürdü. Arama çalışmalarına ara verilirken bugün de ulaşılamayan kayıp 2 mürettebat için sabah saatlerinde tekrar dalışlar yapılacak.

Şile açıklarında batan \'Bilal Bal\' isimli kuru yük gemi mürettebatı için; Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan arama çalışmaları 9\'uncu gününde de devam etti. Çalışmalar sürerken kayıp 2 mürettebatın aileleri, balıkçı barınağında gün boyu gelecek haberi bekledi. Havanın kararmasıyla ara verilen çalışmalara sabah devam edilecek.

Yapılan arama çalışmalarında şimdiye kadar 7 mürettebatın cansız bedenlerine ulaşılmıştı.

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