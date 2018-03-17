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(Görüntülü Haber) Silahlı saldırıda ölen güvenlik korucusu toprağa verildi

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN'ın merkez İpekyolu ilçesinde, dün gece silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden 9 çocuk babası, güvenlik korucusu Fuat Kılağus (41), Edremit ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verildi

17 Mart 2018 19:26

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN\'ın merkez İpekyolu ilçesinde, dün gece silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden 9 çocuk babası, güvenlik korucusu Fuat Kılağus (41), Edremit ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verildi. Törene katılan Kılağus\'un eşi Aliye Kılağus, eşinin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Edremit ilçesinde güvenlik korucusu olarak görev yapan Fuat Kılağus, dün saat 22.45 sıralarında merkez İpekyolu ilçesine bağlı Hacıbekir Mahallesi Veysel Karani Sokak\'taki evine giderken silahlı saldırıya uğradı. Kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısında ağır yaralanan Kılağus, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 6\'sı kız, 9 çocuk babası Fuat Kılağus için bugün Edremit ilçesine bağlı Şehit Fırat Mahallesi\'nde bulunan Su Deposu Camii\'nde tören düzenlendi. TÖRENE DAVUTOĞLU DA KATILDI Törene, Eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, Van Asayiş Kolordo Komutanı Korgeneral Salih Karataş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, İlçe Belediye Başkan Vekilleri, Korucular Derneği Başkanı Ayhan Kahraman, kurum amirleri, asker, polisler ile korucunun çocukları ve yakınları katıldı. MAHALLEYE TÜRK BAYRAKLARI ASILDI Fuat Kılağus\'un öz geçmişinin okunmasının ardından öğle namazını takiben cenaze namazı kılındı. Kılağus\'un yaşadığı mahalleye Türk bayrakları ve Kılağus\'un fotoğrafları asıldı. Cenaze törenine katılan Fuat Kılağus\'un eşi Aliye ve çocukları gözyaşlarına hâkim olamadı. Yakınları ve komutanlar tarafından teselli edilen Kılağus\'un eşi ve çocukları, tabuttan gözlerini ayırmadı. Törenin ardından güvenlik korucusu Fuat Kılağus\'un cenazesi, askerlerin omuzlarında taşınarak, cenaze aracına konuldu. Kılağus\'un cenazesi, mahalle mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

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