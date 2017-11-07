(Görüntülü Haber) Silahlı saldırı şüphelisi: Öldürme kastım yoktu

Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya), (DHA) ANTALYA\'nın Manavgat İlçesi\'nde geçen mart ayında 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili tutuklu yargılanan Halis Ergen, \"Ateş ettiğimde aramızda 3-5 metre vardı, öldürme kastım yoktu. Sonrasında olay yerinden uzaklaştım\" dedi Manavgat Sorgun Bulvarı\'nda, 07 LSC 60 plakalı otomobilinden inen Hasan Aksoy, Hasan Erdoğan ve Nuri Erdoğan, kendilerini 07 HSM 68 plakalı otomobille takip eden Halis Ergen\'in silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda Hasan Aksoy, Nuri Erdoğan yaralandı. Olay yerinden kaçan Halis Ergen, Sorgun ormanında saldırıda kullandığı tabancayla birlikte yakalandı. Polis merkezinde işlemleri tamamlanan Halis Ergen tutuklandı. Hakkında iki kez \'olası kastla öldürmeye teşebbüs\' suçundan dava açılan Halis Ergen hakim karşısına çıktı. Manavgat 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde ifade veren Halis Ergen, elektrikçi olduğunu belirterek, Hasan Aksoy, Hasan Erdoğan ve Nuri Erdoğan\'ı meslektaşı olduğu için tanıdığını, olayda adı geçen E.K. ve U.G.\'yi ise tanımadığını söyledi. Nuri Erdoğan\'la aralarında alacak borç anlaşmazlığı olduğunu, olay gecesi iş konuşmak amacıyla bir arkadaşıyla yemeğe gittiğini ve restoranda müştekilerle tartıştıklarını ve sonrasında ayrıldıklarını anlattı. \"ÖLDÜRME KASTIM YOKTU\" Hasan Erdoğan\'ı aradığını, bulundukları yeri öğrenerek yanlarına gittiğini aktaran Halis Ergen, müştekilerin orada alkol aldıklarını ve kendisinin de alkol istediğini ama vermediklerini söyledi. Bu sırada Hasan Erdoğan\'la tartıştıklarını ve Hasan Erdoğan\'ın birkaç defa, Nuri Erdoğan\'ın da bir defa kendisine vurduğunu öne sürdü. Nuri Erdoğan\'ın tabancasını çektiğini, namluya mermi sürmeye çalıştığını ama tutukluk yaptığı için süremediğini anlatan Halis Ergen, arbede sırasında yere düştüğünü ve ardından aracına gittiğini kaydetti. Arbedenin olduğu yerden ayrıldıktan sonra yeniden restorana gittiğini belirten Halis Ergen, \"Bu sırada Nuri Erdoğan ve Hasan Aksoy\'un da aynı yere geldiklerini ve araçtan indiklerini gördüm. Nuri Erdoğan\'da silah olduğunu biliyordum. İşin çığırından çıkacağını düşünerek yere doğru iki el ateş ettim ardından araçla beni takip etmesinler diye onların aracına 2-3 el ateş ettim. Ateş ettiğimde aramızda 3-5 metre vardı, öldürme kastım yoktu. Sonrasında olay yerinden uzaklaştım\" dedi. Olaydan dolayı pişman olduğunu söyleyen Halis Ergen, tahliyesini ve beraatını talep etti. Olayda kasığından yaralı olarak kurtulan Hasan Aksoy, Halis Ergen ile aralarında husumet bulunmadığını ve olay nedeniyle şikayetçi olmadığını söyledi. Nuri Erdoğan, saldırıda sol baldırından yaralandığını ve olayla ilgili masrafları olduğunu, Hasan Erdoğan da masraflarının ve maddi zararının olduğunu belirterek sanıktan şikayetçi oldu. Verilen aranın ardından mahkeme heyeti, sanık Halis Ergen\'in tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.