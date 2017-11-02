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(Görüntülü Haber) Silahlı saldırı sonucu ölen avukat Kudbettin Kaya son yolculuğuna uğurlandı

Hasan YILDIRIM - Özgür EREN/İSTANBUL, (DHA) SİLAHLI saldırğı sonucu ölen Ergenekon davası sanığı avukat Kudbettin Kaya, Zincirlikuyu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından sonra son yolculuğuna uğurlandı

02 Kasım 2017 17:42

Hasan YILDIRIM - Özgür EREN/İSTANBUL, (DHA) SİLAHLI saldırğı sonucu ölen Ergenekon davası sanığı avukat Kudbettin Kaya, Zincirlikuyu Camii\'nde kılınan cenaze namazının ardından sonra son yolculuğuna uğurlandı.



Kudbettin Kaya için Zincirlikuyu Camii\'nde  cenaze töreni düzenlendi.  Cenazeye  CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da katıldı. Taziyeleri kabul eden Kaya\'nın eşi Hülya Kaya ve kızı, tabuta  sarılarak gözyaşı döktü. 



CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, \"Lise döneminden arkadaşımdı. Üniversitede de aynı yurtta kaldık. Aynı odada kaldık. Talihsiz bir şekilde yaşamını yitirdi. Kendine çok özgüvenli İstanbul\'un orta yerinde onlarca insanın arasında elini kolunu sallayarak bu ölüm meydana geldi. Umarım arkasındaki güçler ortaya çıkartılır ve faili meçhul kalmaz\" dedi.



Kudbettin Kaya\'nın cenazesi öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra defnedilmek üzere Zincirlikuyu Mezarlığı\'na götürüldü.

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