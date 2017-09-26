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(Görüntülü Haber) Silahlı kavgaya müdahale eden polis kendini vurdu

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da iki kardeş arasında para anşalmazlığından çıkan pompalı tüfeğin ateşlendiği kavgaya müdahale eden polislerden Mehmet Yiğit, yanlışlıkla kendini bacağından vurdu

26 Eylül 2017 20:44

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da iki kardeş arasında para anşalmazlığından çıkan pompalı tüfeğin ateşlendiği kavgaya müdahale eden polislerden Mehmet Yiğit, yanlışlıkla kendini bacağından vurdu. Olay, merkez Seyhan İlçesi\'ndeki Çakmak Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcunun önünde meydana geldi. İddiaya göre Ali Aytaç G., alacaklı olduğu kardeşinin kuyumcu dükkanına giderek pompalı tüfekle havaya 8 el ateş etti. Bu sırada karşı dükkanda kuyumculuk yapan Uğur Yasavur, Ali Aytaç G.\'nin elindeki pompalı tüfeği alarak uzaklaştırdı. Tüfekle birlikte işyerine giren Yasavur, silahı tezgahın altına koydu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine durumu anlatan Uğur Yasavur, pompalı tüfeği asayiş ekiplerinde görevli memur Mehmet Yiğit\'e verdi. Yiğit, pompalı tüfeğin içinde fişek olduğunu görünce, doldur boşalt yapmak istediği anda tetik düştü. İş yerinin içinde büyük bir gürültüyle patlayan tüfekten çıkan saçmalar, polis memuru Mehmet Yiğit\'i bacağından yaraladı. Kısa süreli paniğe neden olay sonrası çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan polis memuru tedavi altına alındı. Polis, kaçan Ali Aytaç G.\'yi arıyor.

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