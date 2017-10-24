(Görüntülü Haber) Silahın geçmişi cinayeti çözdü;Emekli adamı atış talimi yaparken öldürmüş

Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA) SANCAKTEPE\'de geçtiğmiz Ağustos ayında sebze yetiştirdiği serasında sulama yaparken başına isabet eden kurşunla hayatını kaybeden 61 yaşındaki Zeki Altınyay cinayeti aydınlandı. Polisin olaydan 13 gün sonra yaptığı \"Türkiye Güven Huzur\" uygulamasında yakalanan bir şüphelinin üzerinden çıkan silahın balistik incelemesi cinayeti aydınlattığı öğrenildi. Polisin yakalanan ruhsatsız silahın izini sürerek zanlıya ulaştığı öğrenildi.





SERASINI SULARKEN ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ





Sancaktepe, Hilal Mahallesinde 10 Ağustos 2017 tarihinde meydana gelen olayda evli ve 3 çocuk babası Zeki Altınyay sulama yaptığı serasının içinde boynundan tabancayla vurulmuş halde bulunmuştu. Pendik Araştırma hastanesine kaldırılan Zeki Altınyay tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.





HİÇ DÜŞMANI OLMADIĞI TESPİT EDİLDİ





Cinayet Büro Amirliği tarafından olaydan sonra başlatılan soruşturmada Zeki Altınyay\'ın emekli olduğu ve domates biber ve salatalık yetişdirdiği bir serası olduğunu tespit etti. Zeki Altınay\'ın kimseyle bir kavgasının olmadığı tespit edildi.





KRİMİNAL LABORATUARI İNCELEMESİ OLAYI ÇÖZDÜ





Faili meçhul olarak raflara kaldırılan cinayetle ilgili Kriminal Polis laboratuarından gelen bir sonuçu soruşturmanın seyrini değiştirdi. Cinayetten 13 gün sonra polisin Türkiye çapında yaptığı güven huzur uygulaması sırasında yakalanan C.K.(31) üzerinden çıkan 9 mm çapındaki tabancanın balistik incelemesi sonucu Zeki Altınay cinayetinde kullanıldığı belirlendi. Bunu üzerine polis ekipleri C.K. adlı kişiyi tekrar gözaltına alındı. Şüphelinin ifadesinde silahı Eylül ayı başında İlhan S.\'den aldığını söyledi. Bunun üzerine polis İlhan S.\'yi gözaltına aldı.





ATIŞ TALİMİ YAPARKEN CİNAYET İŞLEMİŞ





Şüphelinin poliste verdiği ifadesinde olay yeri yakınlarında tabancayla rastgele ateş ederek talim yaptığını söylediği öğrenildi. Olay sırasında İlhan S.\'nin de yanında bulunan arkadaşları da bu ifadeyi doğruladı.





ATIŞ TALİMİ YAPILAN YERDE 75 BOŞ KOVAN BULUNDU





Şüphelinin atış talimi yaptığı yerde yapılan aramada polis 75 adet boş kovan bulundu. Soruşturma kapsamında şüphelinin silahından çıkan bir merninin Zeki Altınyay\'ın ölümüne neden olduğu öğrenildi. Şüpheli İlhan S.\'nin daha önceden ruhsatsız silah bulundurmak ve uyuşturucu kullanmak suçlarından polise geliş kaydı olduğu öğrenildi. Şüpheli adliyeye sevk edildi.



