(Görüntülü Haber) Silahı ateş alan polis ayağından yaralandı

Ergün AYAZ- Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü\'nde görevli polis memuru O.M.Ç., araca bindiği sırada silahının ateş alması sonucu ayağından yaralandı.
Olay, D- 100 yolu Kartepe ilçesi Köseköy Işıklar mevkisinde meydana geldi. Cengiz Topel Havalimanı\'na göreve gittiği öğrenilen Özel Harekat polislerinden O.M.Ç., araca bindiği sırada silahının ateş alması sonucu sağ ayağından yaralandı. Mesai arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, yaralı polise müdahalede bulundu. Kocaeli Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan O.M.Ç., tedaviye alındı. Polis memuru O.M.Ç.\'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.