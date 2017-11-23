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(Görüntülü Haber) SIKIŞAN PARMAĞI İTFAİYE KURTARDI

ADANA'da 11 yaşındaki Çağrı Biçil'in elinde oynadığı demir halkasına sıkışan ve şişince çıkmayan parmağını, itfaiye ekibi kurtardı

23 Kasım 2017 18:37

ADANA\'da 11 yaşındaki Çağrı Biçil\'in elinde oynadığı demir halkasına sıkışan ve şişince çıkmayan parmağını, itfaiye ekibi kurtardı. Adana Şehir Hastanesi\'ne parmağının sıkıştığı demir halkası ile birlikte getirilen Çağrı Biçil\'e müdahale eden doktorlar, Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibinden yardım istedi. Hastaneye gelen itfaiye görevlileri, küçük çocuğun parmağının sıkıştığı demir halkasını kesti. Çocuğun parmağını kurtaran itfaiye görevlileri, kestikleri demir halkayı da anı olarak saklaması için kendine verdi. Çağrı Biçil, daha sonra taburcu edildi.

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