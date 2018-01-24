(Görüntülü Haber) Siirt'te, Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak isteyenler Askerlik Şubesine başvurdu

Turan KOYUNCU- Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)- SİİRT\'te, yaklaşık 50 kişilik grup, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Suriye\'nin Afrin kentinde terör örgütü PKK/YPG\'ye yönelik düzenlediği \'Zeytin Dalı Harekatı\'na katılmak için Askerlik Şubesi\'ne başvurdu. TSK\'nın, Suriye\'nin kuzeybatısında terör örgütü PKK/YPG kontrolünüdeki Afrin kentine düzenlediği harekatta gönüllü olarak görev almak isteyen, aralarında mahalle muhtarlarının da bulunduğu yaklaşık 50 kişilik grup, Askerlik Şubesi\'ne giderek dilekçe verdi. Grupta bulunan Bahçelievler Mahalle Muhtarı Erdoğan Danış, \"Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin\'de PKK ve PYD terör örgütüne yönelik düzenlediği operasyonlarda bizler gönüllü olmak istedik, dilekçemizi Askerlik Şubesi\'ne verdik. Bize bir görev verilmesi durumunda gitmeye hazırız\" dedi. Başvuru yapanlardan Metin Barbaros ise \"Afrin\'e yapılan operasyona gönüllü olarak katılmak istiyorum ve dilekçemi de verdim. Ben 1988 yılında tankçı olarak askerlimi yaptım ve tank şoförüydüm. Bugün bana iki saat eğitim verirlerse, ben yine tank kullanırım\" diye konuştu.