(Görüntülü Haber) Siirt'te yürekleri ağza getiren önlemsiz inşaat çalışması

Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)- SİİRT\'in Kurtalan karayolu üzerindeki bin inşaatın 7\'inci katında, hiç bir önlem almadan tehlikeli bir şekilde beton kalıbı bağlayan işçiler yürekleri ağza getirdi. Yoldan geçen bir vatandaş yaşanan olayı cep telefonu ile saniye saniye kayıt altına alırken, bir işçinin bağladığı beton kalıplarının üzerinde hiç bir önlem almadan yürüdüğü de görülüyor. Merkez Bahçelievler Mahallesi\'nden geçen Kurtalan karayolu üzerinde, Polisevi bitişiğinde inşaatı devam eden bir binanın 7\'inci katında hiç bir önlem almadan kalıp bağlayan işçiler, görenlerin adeta yüreklerini ağza getirdi. İnşaatın 7\'inci katında beton kalıbı bağlayan bir işçinin hiç bir önlem almadan çalışması ve zaman zaman incecek demirler üzerinde yüremesi bir vatandaş tarafından saniye saniye cep telefonuna kayıt edildi. Görüntülerde, bir kalıp ustası elinde çekici ile tahtaları birbirine çivilerken, bir işçi de bu ustaya tahta kalas ve parçaları verdiği görülüyor. Duyarlı vatandaşın, muhabir edasıyla olayı anlattığı görüntülerde, kalıp ustası arada bir ayağa kalkarak, 7\'inci katta birbirine çivilediği ince kalıplar üzerinde yürüdüğü bazen de çökerek çalıştığı görülüyor. Olayı gören ve adını vermek istemeyen mahalle sakinleri, inşaat işçilerinin büyük tehlike arzedecek şekilde çalıştıklarını belirterek, \"İnşaat işçileri belki tehlikenin farkında değil ama bu inşaatı yaptıran mütaahhit nasıl önlem alınması gerektiğini bilmiyor mu? Yazık günah, illaki bir işçinin ordan düşüp ölmesi mi lazım. Biz bile bakmaya korkuyoruz, adamlar 7\'inci kattaki kalıplar üzerinde yürüyor. Bin insanın hayatı bu kadar ucuz olmamalı. Önce iş güvenliği sağlanmalı. Yetkililer de bu duruma ses çıkarmıyor. Bu inşaatın her katı bu şekilde yapıldı. En son şimdi 7\'inci kattında inşaat çalışmaları devam ediyor ama hala kimse karışmadı, çok yazık\" diye tepki gösterdi.