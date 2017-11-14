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(Görüntülü Haber) Siirt'te trafik kazaları Mobese kameralarına yansıdı

SİİRT, (DHA) - SİİRT'te, şehir merkezinde meydana gelen trafik kazaları, Emniyet Müdürlüğü'ne ait Mobese kemaralarına yansıdı

14 Kasım 2017 18:36

SİİRT, (DHA) - SİİRT\'te, şehir merkezinde meydana gelen trafik kazaları, Emniyet Müdürlüğü\'ne ait Mobese kemaralarına yansıdı. Kent merkezindeki çeşitli noktalarında Kasım ayı içerisinde meydana gelen ve Mobese kameraları tarafından saniye saniye kayıt edilen trafik kazalarının görüntüleri Emniyet Müdürlüğü tarafından basın kuruluşları ile paylaşıldı. Meydana gelen 4 trafik kazasının paylaşıldığı görüntülerde, ilk kazada odun yüklü bir kamyonet kırmızı ışıkta geçtiği sırada, sağ taraftan gelen kamyonet çarpıyor. İkinci kaza ise koyun yüklü kamyonetin sürücüsü, aynı yönde giden minibüse arkadan çarpıyor. Bir diğer kazada görüntülerinde de ışık ihlallinden dolayı iki aracın çarpıştığı görülürken, görüntülerdeki son kazada ise bir minibüsün aşırı hızla geldiği ve dönüş yapan hafif ticari araca çarptığı, emniyetin mobese kameralarına yansıdı.

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