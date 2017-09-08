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(Görüntülü Haber) Siirt'te PKK'nın C-3 patlayıcısı ele geçirildi

SİİRT,(DHA) - SİİRT'te yakalanan bir PKK'lı töreristin yer göstermesi sonucu Gümüşkaş Köyü Kermenkdere mevkiinde düdüklü tencere içerisinde 14 kalıp C-3 patlayıcı ele geçirildi

08 Eylül 2017 20:04

SİİRT,(DHA) - SİİRT\'te yakalanan bir PKK\'lı töreristin yer göstermesi sonucu Gümüşkaş Köyü Kermenkdere mevkiinde düdüklü tencere içerisinde 14 kalıp C-3 patlayıcı ele geçirildi. Siirt Valiliği\'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, \"31 Ağustos 2017 tarihinde Siirt\'in Baykan İlçesi Veysel Karani Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk sahasında yakalanan PKK/KCK terör örgütü mensubunun yer göstermesi neticesinde, 8 Eylül 2017 günü saat 10.00 sıralarında Gümüşkaş Köyü sınırları içerisinde Kermenkdere mevkiinde yapılan arazi taraması sırasında, dere yatağında toprağa gömülü vazıyette, düdüklü tencere içerisinde 14 kalıp C-3 türü olduğu değerlendirilen patlayıcı madde ile 50 metrelik kablo ele geçirilmiştir. Bulunan patlayıcı maddeler Siirt İl Jandarma Komutanlığı Patlayıcı Madde İmha Timi tarafından olay yerinde imha edilmiştir\"denildi.

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