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(Görüntülü Haber) Siirt'te nevruz kutlaması

Turan KOYUNCU- Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)- SİİRT'te, yapılan nevruz kutlamasında Vali Ali Fuat Atik, halk oyunları ekipleri ve vatandaşlar ile birlikte halay çekti

21 Mart 2018 15:19

Turan KOYUNCU- Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)- SİİRT\'te, yapılan nevruz kutlamasında Vali Ali Fuat Atik, halk oyunları ekipleri ve vatandaşlar ile birlikte halay çekti. Siirt Valiliği tarafından düzenlenen nevruz kutlaması, 14 Temmuz Demokrasi Meydanı\'nda yapıldı. Kutlamalara, Vali Ali Fuat Atik, 3\'üncü Tugay Komutan Yardımcısı Albay Oğuzhan Pehlivan, Vali Yardımcısı Aziz Onur Aydın, Emniyet Müdür Vekili Saruhan Kızılay, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Nevruz konulu kompozisyon, şiir ve resim yarışmasında dereceye giren öğrencilerin ödüllerinin verilmesinin ardından folklor gösterileri yapıldı. Siirt Valisi Ali Fuat Atik, öğrenciler ve folklor ekibine eşlik ederek halay çekti. Yapılan etkinlikler nevruz ateşinin yakılmasının arından sona erdi.

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