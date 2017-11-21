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(Görüntülü Haber) Siirt'te dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi

Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)SİİRT merkezde aniden bastıran sağanak yağışın ardından başlayan dolu, vatandaşlara ve araç sürücülerine zor anlar yaşattı

21 Kasım 2017 20:06

Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)SİİRT merkezde aniden bastıran sağanak yağışın ardından başlayan dolu, vatandaşlara ve araç sürücülerine zor anlar yaşattı. Siirt\'te öğle saatlerinden sonra başlayan ve etkisini artıran yağmur, kent merkezinde etkili oldu. Yağmurla birlikte başlayan şiddetli dolu, hayatı olumsuz etkiledi. Yağmur ve doluya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar sığınacak yer ararken, birçok kişi ıslanmaktan kurtulamadı. Bir çok vatandaş, fındık büyüklüğünde yağan doludan kaçmak için sığınacak yer aramak için sağa sola kaçıştı. Aniden bastıran yağmur ve dolu, şehir içi trafiğinin tıkanmasına yol açarken, sürücüler de görüş mesafesinin yetersiz olmasından dolayı araçların kısa süreliğine de olsa park etmek zorunda kaldı.

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