(Görüntülü Haber) Siirt'te Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Turan KOYUNCU- Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)- CUMHURİYET Bayramı Siirt\'te de kutlandı. Siirt Valisi Ali Fuat Atik, 15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştirenler için, \"Bu alçaklar, Kurtuluş Savaşı\'nda vatanımıza göz dikenlerin uyuyan hücreleridir\" dedi. Siirt\'teki kutlamalar, Atatürk Anıtı\'na çelenk konulması ve Vali Ali Fuat Atik\'in kutlamaları kabul etmesi ile başladı. Eski Hükümet konağı önünde devam eden törene, Vali Ali Fuat Atik, 3\'üncü Komando Tugay Komutanı Kurmay Albay Selçuk Yavuz, Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkıran, daire müdürleri, askeri yetkililer, öğrenciler ile çok sayıda kişi katıldı. Protokolün halkın ve öğrencilerin bayramını kutlaması ve öğrencilerin halk oyunları gösterisinden sonra Vali Ali Fuat Atik, günün anlam ve önemine değinen konuşma yaptı. Vali Atik, Cumhuriyet Bayramı\'nın bugün ülkenin her köşesinde, ortak bir coşku ve heyecan ile kutlandığını ifade ederek, şöyle dedi: \"Bu anlamlı günde, Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Atatürk\'ü, onun kahraman silah arkadaşlarını, bu toprakları vatan yapan şehitlerimizi ve gazilerimizi sonsuz minnet, şükran ve rahmetle anıyorum\"dedi. Düşman sadece dışarıda değil, içeride de hareket halinde olduğunu söyleyen Vali Atik, \"Hatta pusudaki düşman, bazen satın aldıklarıyla, gelecek vaat ettikleriyle, aklını çeldikleriyle, bizdenmiş gibi görünerek de hareket edebiliyor. 15 Temmuz darbe teşebbüsü işte böyle bir alçaklığın ürünüdür. Aklını kiraya vermiş, ekmeğini yediği ülkeye namlu çevirmiş Pensilvanya\'lı katiller, Türk tarihinde eşi benzeri olmayan bir ihanet ve rezalete imza atmışlardır. Bu alçaklar, Kurtuluş savaşında vatanımıza göz dikenlerin uyuyan hücreleridir.\" Siirt\'teki kutlamalar, geçit töreni ile sona erdi.