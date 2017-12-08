(Görüntülü Haber) Siirt'te ABD ve İsrail bayrakları yakıldı

Siirt\'te yapılan protesto eyleminde ise, ABD ve İsrail bayrakları ile Donald Trump\'un posteri yakıldı. Siirt\'te çeşitli sivil toplum kuruluşları Çarşı Cami\'sinde kılınan cuma namazının ardından ABD Başkanı Donald Trump\'un Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanımasını protesto etti. Yaklaşık 2 bin vatandaşın katıldığı eylemde, yoğun güvenlik önlemleri alındı. Basın açıklamasından sonra toplanan kalabalık, Amerika ve İsrail lehine atılan sloganlar eşliğinde, ABD ve İsrail bayrakları ile Donald Trump\'un posterlerini yıktılar.