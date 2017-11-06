(Görüntülü Haber) Siirt'te "Dur" ihtarına uymayan şüpheli aracı MOBESE’lerle saniye saniye izleyip yakaladılar

Mehmet Yücel DURUK/SİİRT,(DHA)SİİRT\'te, Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik ve Yönetim Sistemi sayesinde kontrol noktasında polislerin \"Dur\" ihtarına uymayarak kaçak bir otomobil, saniye saniye Mobese kameralarla takip edilip sonunda önü kesilerek yakalandı. Araçta bulunan şüpheliler incelenmek üzere üzere Emniyet müdürlüğüne götürülürken, Emniyet takip görüntüsünü, \"Siirt Kent Güvenlik sistemi ile daha güvende\" mesajı ile kamuoyu ile paylaştı. Emniyet Müdürlüğü tarafından kamuoyu ile \"Kent Güvenlik ve Yönetim Sistemi\" konusunda paylaşılan görüntülerde şüpheli bir araç Siirt Tillo Kavşağı kilit noktasında geçerken polisler tarafından durdurulmak isteniyor. Polislerin \"Dur\" ihtarına rağmen araç durmayarak hızla bölgeden kaçıyor. Plakası, rengi ve markası anons edilen araç, bundan sonra kentin her noktasına yerleştirilen ve Kent Güvenlik Sistemine bağlı olan kameralar tarafından saniye saniye takip ediliyor. Cengiz Topel, Polis Okulu, Afet Evleri ve Ford kavşaklarında saniye saniye kameralardan takip edilen şüpheli araç, kent girişi kilit noktasında önlem alan polisler tarafından durduruluyor. Araçta bulunan 3 şüpheli incelenmek üzere araç ile birlikte Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, takip sırasında çekilen görüntüler, \"Kent Güvenlik ve Yönetim sistemi ile Siirt daha güvende\" mesajı ile paylaşıldı.