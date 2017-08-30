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(Görüntülü Haber) SİİRT'TE 11 İŞ MAKİNESİNİ ATEŞE VEREN PKK'LILAR ARANIYOR

Haber-KameraTuran KOYUNCU-Mehmet Yücel DURAKSİİRT, (DHA)SİİRT merkeze bağlı Bağlıca Köyü yakınlarında yol çalışması yapan firmaya ait 11 iş makinesini dün ateşe veren PKK'lı teröristlerin yakalanması amacıyla hava destekli operasyonlar sürürken, ateşe ver

30 Ağustos 2017 15:58

Haber-KameraTuran KOYUNCU-Mehmet Yücel DURAKSİİRT, (DHA)SİİRT merkeze bağlı Bağlıca Köyü yakınlarında yol çalışması yapan firmaya ait 11 iş makinesini dün ateşe veren PKK\'lı teröristlerin yakalanması amacıyla hava destekli operasyonlar sürürken, ateşe verilen iş makinelerine ulaşan itfaiye ekipleri, yanan araçlara müdahele ederek yangını kontrol altına aldı. Bağlıca Köyü, Demirkaya mevki arasında yol çalışması yapan bir firmaya ait 11 aracı dün akşam saatlerinde ateşe vererek kaçan teröristlerin yakalanması amacıyla başlatılan operasyon devam ediyor. Olaydan hemen sonra bölgeye sevkedilen 2 jandarma özel harekat timi, 2 Kobra ve insansız hava araçlarının havadan desteği ile başlattığı operasyon sürüyor.Öte yandan, İtfaiye ekipleri de, olay yerinde güvenliğin sağlanmasının ardından bölgeye giderek yanan araçlara müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, ateşe verilen 11 iş makinesinin de kullanılamaz hale geldiği görüldü.

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