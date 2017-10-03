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(Görüntülü Haber) Sığınma evinde yaşayan eşini, aile görüşü çıkışında öldürdü

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU'da eşinden şiddet gördüğü için sığınma evinde yaşayan 36 yaşındaki Naime K

03 Ekim 2017 19:11

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU\'da eşinden şiddet gördüğü için sığınma evinde yaşayan 36 yaşındaki Naime K., ailesi ile görüştüğü Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü çıkışında, aynı yaştaki eşi Engin K.\'nin silahlı saldırısı sonucu yaşamını yitirdi. Olayda kadına refakat eden kurum görevlisi Dürdane Ç. de bacağından yaralandı. Olay, İnönü Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde bulunan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü önünde meydana geldi. Naime K., iddiaya göre bir süredir eşinden şiddet gördüğü gerekçesiyle Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü\'ne başvurdu. Naime K., 6 ay önce talebi üzerine sığınma evine yerleştirildi. Naime K., bugün annesi, kardeşi ve 15 yaşındaki oğlu ile görüşmek için Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü\'ne geldi. Naime K., ailesiyle görüşüp hasret giderdikten sonra yanında sığınma evi görevlisi Dürdane Ç. ile birlikte müdürlükten çıktı. Naime K.\'ye, kuruma ait servise bindiği sırada arkasından gelen eşi Engin K. tabancayla ateş etti. Naime K., minibüsün içinde kapıya doğru kanlar içinde yığıldı. Engin K., otomobiline binip kaçarken, müdürlükten çıkan Naime K.\'nın kardeşi Emin K. da tabancasını çıkarıp eniştesinin arkasından ateş etti. Kurşun Engin K.\'nin aracına isabet etti. Sırtına 2 kurşun isabet eden Naime K. ile bacağından yaralanan Dürdane Ç., 112 Acil ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesi ardından ambulanslarla Kastamonu Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Naime K., hastanede doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Dürdane Ç.\'nin ise durumunun iyi olduğu belirtildi. Kaçan Engin K., polis tarafından kısa süre sonra yakalandı. Engin K.\'ye silahla ateş eden Emin K. da gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor.

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