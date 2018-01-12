(Görüntülü Haber) Sığındığı surlarda ölü bulundu

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)- HALİÇ Metro Köprü\'sü girişindeki surlarda yatan 28 yaşında Cüneyt Hasan Keleş ölü olarak bulundu.



Sabah saatlerinde tarihi sur içinde bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını gören kağıt toplayıcıları, yatan kişiyi uyandıramayınca durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sur içinde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olay yerine şerit çekerek inceleme başlattı. İncelemelerde ölen kişinin sokakta yaşayan 28 yaşındaki Cüneyt Hasan Keleş olduğu belirlendi.





Kağıt toplayıcısı Yakup Yıldırım \" Ölen kişi bir senedir burada surların içinde yatıyordu.Bizim kağıt çuvallarına sahip çıkıyordu. Bazen biz yemek veriyorduk. Ama bu sabah tinerden ölmüş\" dedi.





Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından Keleş’in cesedi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Vücudunda herhangi kesik ve yara izine rastlanmayan Keleş’in kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucu belirlenecek.