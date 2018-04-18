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(Görüntülü Haber) Sigara kaçakçılarının hidrolik yöntemi, polisi bile şaşırttı

Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da, kaçakçılık suçlarına yönelik operasyon yürüten polis, şüpheli bir kamyoneti durdurdu

18 Nisan 2018 22:26

Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'da, kaçakçılık suçlarına yönelik operasyon yürüten polis, şüpheli bir kamyoneti durdurdu. Kamyonetin içini arayan polis, hidrolik sistemle döşenmiş bir zula tespit etti. Bir butona basılarak sola doğru açılan kasanın içinde 11 bin paket  gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Sigara kaçakçılarının hidrolik sistemi polisleri bile şaşırttı.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, kaçakçılık suçlarına yönelik başlattığı operasyonlar sürüyor. Bugün Silvan yolu üzerindeki arama noktasında şüpheli bir kamyoneti durduran polis, aracın içinde yaptığı aramada herhangi bir suç unsuruna rastlamadı. Aracın şoför mahallini detaylı inceleyen ekipler, normal araçlarda bulunmayan bir buton olduğunu tespit etti. Yapılan incelemede, kamyonetin kasa bölümünün özel olarak yaptırılan elektrikli hidrolik sistemle sola doğru açıldığı tespit edildi. Kaçakçılık suçu için özel olarak yaptırılan hidrolik sistemini açan polis, kasanın altında bir zula bölmesi tespit etti. Sistemi çalıştıran polis, kamyonetin arka kasasının hidrolik sistemle kaldırılması üzerine ortaya çıkan zulada 11 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Olayla ilgili 1 kişi hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenilirken, kaçakçılık suçlarına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.
 

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