(Görüntülü Haber) Sigara kaçakçıları polise katıldı

MERSİN(DHA) MERSİN\'de polis gümrük kaçağı 2 bin 740 paket sigarayı piyasaya sürmeye hazırlanan 2 kişi yakalandı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri kentte gümrük kaçağı sigara getirileceği bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler plakası ve sürücüsü belirlenen aracı durdurdu. Dedektör köpek yardımı ile yapılan aramada aracın koltuk, kapı içleri ve motor kabutu içine gizlenmiş olarak gümrük kaçağı 2 bin 740 paket sigara ele geçirildi. Olayla ilgili olarak araç sürücüsü M. Y. ve M.Y. gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü\'nde sorgulanan sigara kaçakçıları ifadelerinin alınmasının ardından çıkarıldıkları mahkemede adli kontrol şartıyla salı verildi.