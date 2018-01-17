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(Görüntülü Haber) Sigara hırsızları kamerada

Zafer KUMRU/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM merkez Yakutiye ilçesinde 10 bin liralık sigara çalan 3 kişi, önce işyerinin güvenlik kamerasına sonra da polise yakalandı

17 Ocak 2018 16:27

Zafer KUMRU/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM merkez Yakutiye ilçesinde 10 bin liralık sigara çalan 3 kişi, önce işyerinin güvenlik kamerasına sonra da polise yakalandı. Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro ekipleri tarafından Yakutiye ilçesindeki marketlerden 12 bin liralık sigara ve para çalan hırsızların peşine düştü. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları incelemede 3 olayın birbirleriyle bağlantılı olduğuna dair deliller elde etti. 3 kişi, hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri semtlerde yakalandı. Suçlarını kabul eden Necati Ç, (30) F.C., (17) sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanırken, A.S.Ç. (15) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Güvenlik kamerası ile kaydedilen görüntülerde iş yerinin camını kırarak içeri giren şüpheli F.C.\'nin 1 dakika içerisinde raflardaki tüm sigara paketlerini çalarak hızla uzaklaştığı görülüyor. Polis, hırsızların elinde kalan 485 paket siarayı sahiplerine teslim etti.

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