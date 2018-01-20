(Görüntülü Haber) Side Antik Kenti'ni çevreleyen kaçaklar yıkıldı

Hasan DEMİRBAŞ- Mithat ABAKAN MANAVGAT (Antalya), (DHA) ANTALYA\'da, Side Antik Kenti çevresindeki kaçak yapılar Manavgat Belediyesi tarafından yıkıldı. Belediye Başkanı CHP\'li Şükrü Sözen, ruhsatsız yapıların yıkılmasıyla antik kent ve tarihi eserlerin görselliğinin ortaya çıktığını söyledi. Manavgat Belediyesi, \'Basın Buluşmaları\' kapsamında ilçede Antalya merkezdeki gazetecileri ağırladı. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Manavgat Irmağı kenarında gazetecilerle gezdi, ilçede yürütülen çalışmaları anlattı. Yeni yapılan pazar yerinini de gazetecilerle gezen Başkan Sözen, \'Toros Kadınları\' projesi hakkında bilgi verdi. Başkan Sözen, haftada bir gün yöre kadınlarının el emeklerini proje kapsamında pazarda tanıtarak satış yaptığını söyledi. \'SİYASETEN KORKMADAN ADIM ATTIK\' Atatürk Kültür Merkezi\'nde projelerini anlatan Başkan Sözen, işini iyi yapmaya çalıştıklarını, yerel yöneticiliği kutsal kabul ettiklerini aktardı. İyi yol arkadaşları olduğu için kendini şanslı bir belediye başkanı olarak gördüğünü belirten Şükrü Sözen, Eksikliklerimizi tespit ettik, bu eksiklerin giderilmesi için kentin bütün dinamikleri ile ortak bir duruşla mesafe kat ettik. Türkiye\'nin en başarılı belediyelerinden biriyiz. \'Manavgat\'ta değişim\' diye yola çıktık. Yaşamaktan keyif alınan bir kent kararı aldık. Siyaseten korkmadan adımlar attık dedi. SİDE\'Yİ KURTARMAK ADINA Doğa ve tarihe sahip çıktıklarını aktaran Başkan Sözen, Büyükşehir Yasası\'ndan sonra Antik Side\'nin belde belediyesi statüsünden mahalleye dönüştüğünü kaydetti. Side\'nin korunması gereken çok özel bir alan olduğunu anlatan Sözen, şöyle devam etti Antik Side\'de iki etap olarak kentsel tasarım projesi hazırladık. Birinci etabı bitirdik. İkinci etaba başladık. Kentin içindeki bütün sokak taşlarını yeniledik. Side\'ye has dokuyu bozmadan ve artı değer katacak çalışmalar yapıldı. Ciddi yıkımlar yapıyoruz, 100\'e yakın iş yerini yıktık. Gerçek Side\'yi ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Hiçbir güvenlik kuvvetine ihtiyaç duymadan, mülkiyet sahipleri ile çay içerek, rantın büyük olduğu bir yerde yıkım yaptık. O yüzden esnaf ve mülk sahiplerine teşekkür ediyorum. Side Yarım Adası\'nın etrafını açtık. Araç girişlerine kısıtlama getirdik. 3 bin aracın giriş kartı vardı, şimdi sadece 60 aracın giriş kartı var. YENİDEN ADAY MI Proje tanıtımının ardından Şükrü Sözen, soruları yanıtladı. Manavgat Belediye Başkanlığına yeniden aday olup olmayacağına ilişkin soru üzerine Başkan Sözen, İnsanların siyasette bir şeyi isteyerek aldığına inanmıyorum. Bu makamda kalabilmek için kimsenin cebine girmeyecek insanım diye yanıt verdi.