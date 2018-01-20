T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Side Antik Kenti'ni çevreleyen kaçaklar yıkıldı

Hasan DEMİRBAŞ- Mithat ABAKAN MANAVGAT (Antalya), (DHA) ANTALYA'da, Side Antik Kenti çevresindeki kaçak yapılar Manavgat Belediyesi tarafından yıkıldı

20 Ocak 2018 22:02

Hasan DEMİRBAŞ- Mithat ABAKAN MANAVGAT (Antalya), (DHA) ANTALYA\'da, Side Antik Kenti çevresindeki kaçak yapılar Manavgat Belediyesi tarafından yıkıldı. Belediye Başkanı CHP\'li Şükrü Sözen, ruhsatsız yapıların yıkılmasıyla antik kent ve tarihi eserlerin görselliğinin ortaya çıktığını söyledi. Manavgat Belediyesi, \'Basın Buluşmaları\' kapsamında ilçede Antalya merkezdeki gazetecileri ağırladı. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Manavgat Irmağı kenarında gazetecilerle gezdi, ilçede yürütülen çalışmaları anlattı. Yeni yapılan pazar yerinini de gazetecilerle gezen Başkan Sözen, \'Toros Kadınları\' projesi hakkında bilgi verdi. Başkan Sözen, haftada bir gün yöre kadınlarının el emeklerini proje kapsamında pazarda tanıtarak satış yaptığını söyledi. \'SİYASETEN KORKMADAN ADIM ATTIK\' Atatürk Kültür Merkezi\'nde projelerini anlatan Başkan Sözen, işini iyi yapmaya çalıştıklarını, yerel yöneticiliği kutsal kabul ettiklerini aktardı. İyi yol arkadaşları olduğu için kendini şanslı bir belediye başkanı olarak gördüğünü belirten Şükrü Sözen, Eksikliklerimizi tespit ettik, bu eksiklerin giderilmesi için kentin bütün dinamikleri ile ortak bir duruşla mesafe kat ettik. Türkiye\'nin en başarılı belediyelerinden biriyiz. \'Manavgat\'ta değişim\' diye yola çıktık. Yaşamaktan keyif alınan bir kent kararı aldık. Siyaseten korkmadan adımlar attık dedi. SİDE\'Yİ KURTARMAK ADINA Doğa ve tarihe sahip çıktıklarını aktaran Başkan Sözen, Büyükşehir Yasası\'ndan sonra Antik Side\'nin belde belediyesi statüsünden mahalleye dönüştüğünü kaydetti. Side\'nin korunması gereken çok özel bir alan olduğunu anlatan Sözen, şöyle devam etti Antik Side\'de iki etap olarak kentsel tasarım projesi hazırladık. Birinci etabı bitirdik. İkinci etaba başladık. Kentin içindeki bütün sokak taşlarını yeniledik. Side\'ye has dokuyu bozmadan ve artı değer katacak çalışmalar yapıldı. Ciddi yıkımlar yapıyoruz, 100\'e yakın iş yerini yıktık. Gerçek Side\'yi ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Hiçbir güvenlik kuvvetine ihtiyaç duymadan, mülkiyet sahipleri ile çay içerek, rantın büyük olduğu bir yerde yıkım yaptık. O yüzden esnaf ve mülk sahiplerine teşekkür ediyorum. Side Yarım Adası\'nın etrafını açtık. Araç girişlerine kısıtlama getirdik. 3 bin aracın giriş kartı vardı, şimdi sadece 60 aracın giriş kartı var. YENİDEN ADAY MI Proje tanıtımının ardından Şükrü Sözen, soruları yanıtladı. Manavgat Belediye Başkanlığına yeniden aday olup olmayacağına ilişkin soru üzerine Başkan Sözen, İnsanların siyasette bir şeyi isteyerek aldığına inanmıyorum. Bu makamda kalabilmek için kimsenin cebine girmeyecek insanım diye yanıt verdi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hasan DEMİRBAŞ Mithat ABAKAN MANAVGAT Antalya DHAANTALYA Side Antik KentiManavgat BelediyesiBelediye Başkanı CHPSözenBuluşmalarıAntalyaManavgat Belediye BaşkanıSözen Manavgat IrmağıYeniBaşkan SözenKadınlarıKORKMADAN

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Marmaris açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24