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(Görüntülü Haber) Sıcak hava İstanbulluları bunalttı

Hakan KAYA-Özgür EREN / İSTANBUL DHA Etkili olan sıcak hava İstanbulluları bunalttı

20 Eylül 2017 21:49

Hakan KAYA-Özgür EREN / İSTANBUL DHA Etkili olan sıcak hava İstanbulluları bunalttı. Bazı kişiler serinlemek için gölgelik alanları tercih ederken, bazıları ise güneşten şemsiye açarak korunmaya çalıştı. İstanbul\'da bugün Eylül ayının sıcaklık rekoru kırıldı. İstanbul\'da bazı bölgelerde 39.5 derece olarak ölçülen hava sıcaklığı İstanbulluları bunalttı. Taksim Meydanı\'nda bazı kişiler sıcak havadan korunmak için gölgelik alanları tercih ederken, bazılarının ise Taksim Cumhuriyet Anıtı\'nın çevresindeki çimlerde uyuduğu görüldü. Güneş ışınlarından bazı vatandaşlar ise şemsiye açarak korundu. Sıcak hava sokak hayvanlarını da etkiledi. Sıcaktan bulanan bir köpeğin ise gölgelik alanda uyuduğu görüldü.

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