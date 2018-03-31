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(Görüntülü Haber) SGK denetmeni rüşvet almak suçundan tutuklandı

Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA) BAYRAMPAŞA'da bir ayakkabı imalathanesine giderek sözde denetim yaptıktan sonra 'eksikleriniz var' diyerek önce rüşvet alan daha sonra danışmanlık adı altında her ay maaş isteyen SGK denetmeni E

31 Mart 2018 19:09

Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA) BAYRAMPAŞA\'da bir ayakkabı imalathanesine giderek sözde denetim yaptıktan sonra \'eksikleriniz var\' diyerek önce rüşvet alan daha sonra danışmanlık adı altında her ay maaş isteyen SGK denetmeni E.C.Y.(33) ikinci kez parayı almaya geldiği işyerinde polis tarafından gözaltına alındı. Şüpheli işlemlerinin tamamlanmasından sonra çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. BİR DAHA HİÇ CEZA KESİLMEYECEĞİNİ VAAD ETMİŞ Bayrampaşa\'da bir ayakkabı imalathanesine giden E.C.Y.\'nin imalathane sahiplerine eksiklerinin olduğunu ve ceza kesmek zorunda olduğunu belirtti. 2 bin Euro karşılığında ceza kesmeyeceğini ve bu parayı her ay vermeleri karşılığında iş yerinde danışmanlık hizmeti verebileceğini belirtti. E.C.Y., danışmanlık hizmeti karşılığında bir daha hiç ceza kesilmeyeceğini vaad ettiği öğrenildi. 2 bin Euro\'yu alan E.C.Y., daha sonra danışmanlık ücreti altında ikinci kez para almaya geldi. PARAYI ALMAYA GELDİĞİNDE GÖZALTINA ALINDI İşyeri sahiplerinin şikayeti üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İşyeri sahiplerine teklifi kabul etmiş gibi yaparak parayı vermek için randevu vermeleri istendi. Sözde ilk danışmanlık maaşını almaya gelen E.C.Y. işyerinde polisler tarafından gözaltına alındı. TUTUKLANDI Gasp Büro Amirliğine getirilerek hakkında \"Rüşvet\" suçundan işlem yapılan E.C.Y. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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