(Görüntülü Haber) Sezgin Tanrıkulu'dan Erzincan'da kediye yapılan işkence ile ilgili soru önergesi

Nursima KESKİN / ANKARA, (DHA) - CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Erzincan\'da askeri lojmanların nizamiyesinde yavru kediye işkence yapan askerin durumuna ilişkin Başbakan Binali Yıldırım\'ın cevaplandırması için Meclis Başkanlığına soru önergesi verdi. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Başbakan Binali Yıldırım\'ın cevaplandırması için TBMM başkanlığına soru önergesi verdi. Tanrıkulu, önergede Erzincan\'daki askeri lojmanların nizamiyesinde kediye işkence eden er Taner H.\'ye ne gibi yaptırım uygulandığını, er hakkındaki adli ve idari soruşturmanın hangi mevzuat hükümlerinin hukuki dayanak alarak açıldığını, şahıs hakkında disiplin soruşturması açılıp açılmayacağını sordu. Sezgin Tanrıkulu, konuya ilişkin Başbakan Binali Yıldırım\'ın cevaplamasını istideği yazılı soru önergesinde şu soruları yöneltti: \" Hayvanlara karşı işlenen suçları engellemekte yetersiz ve işlevsiz olan, yürürlükteki 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu\'ndaki cezalar, caydırıcı ve kamu vicdanını tatmin edecek şekilde ne zaman düzenlenecektir? İvedi bir toplumsal ihtiyaç olan bu kanunî düzenleme için hangi bakanlıklarda, ne içerikte tasarılar mevcuttur, ne gibi çalışmalar yürütülmektedir? Bu yasama çalışmalarında, yıllardır görüş ve önerilerini kamuoyu ile açıkça paylaşan sivil toplum kuruluşlarının taleplerine, Birleşmiş Milletler\'in \"Paris İlkeleri\"ne ve Avrupa Konseyi\'nin \"Karar Alma Sürecine Sivil Katılım İçin İyi Uygulama İlkesi\"ne uygun olarak yer verilecek midir? \"