(Görüntülü Haber) Sezaryenle doğumda doktor unutkanlığı böbreğini kaybettirdiği iddiası

Ali Can ZERAY EDİRNE,(DHA) EDİRNE\'de 21 yaşındaki Esra Esma Büyükpiliç, sezaryenle yaptığı doğum sırasında iddiaya göre doktor İ.A., bıçağı kalın bağırsağına kaçırınca, kanama yaşanması üzerine idrar torbasının bir kısmını bağlayıp, öyle unuttu. Hastaneden taburcu edilen ve şiddetli ağrılar yaşayan Büyükpiliç, kaldırıldığı Trakya Üniversitesi Hastanesi\'nde ameliyat edilerek çürüyen sağ böbreği ile kalın bağırsağının bir kısmı alındı. Doktor hatası yüzünden ölümden döndüğünü söyleyen genç kadın, doktor hakkında şikayetçi oldu. Edirne\'de ikinci çocuğuna hamile olan Esra Esma Büyükpiliç, yaklaşık 3 ay önce Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi\'ne başvurdu. Hastanede doktor İ.A., tarafından sezaryenle bir erkek bebek dünyaya getiren Büyükpiliç, Yağız adını verdiği çocuğuyla birlikte bir kaç gün sonra taburcu edildi. Doğumdan 12 gün sonra şiddetli ağrılar yaşayan Büyükpiliç, gittiği hastanede doktoru İ.A., tarafından muayene edildi. İddiaya göre, doktor İ.A., genç kadına rahminde kist oluştuğunu ve ameliyat olması gerektiğini söyledi. Ameliyat olmayı kabul etmeyen Büyükpiliç, günlerce ağrılarla yaşadı. Ancak fenalaşan Büyükpiliç, ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne götürüldü. İlk kontrollerinin ardından böbrek nakil ünitesine sevk edilen Büyükpiliç, Doç.Dr. Tamer Sağıroğlu, tarafından ameliyata alındı. Büyükpiliç\'in sağ böbreğinin idrar torbasına giden çubuğun doğum sırasında bağlı unutulması nedeniyle, böbreğin şişerek patladığı belirlendi. Genç kadının böbreği ile kalın bağırsağının bir kısmı ameliyatla alındı. \'2 GÜN GEÇ KALSAM YAŞAMA ŞANSIM OLMAYACAKMIŞ\' Doğum sırasında doktor İ.A.\'nın ihmali ve dikkatsizliği yüzünden böbreğini ve kalın bağırsağının bir kısmını kaybedip, ölümden döndüğünü ileri süren Esra Esma Büyükpiliç, doktor hakkında İl Sağlık Müdürlüğü\'ne şikayette bulundu. Doktor İ.A.\'yı mahkemeye verip hakkını yasal yollardan da arayacağını belirten Büyükpiliç, Edirne 1. Murat Devlet Hastanesi\'nde 3 ay önce doktor A.İ., tarafından sezaryen ile ikinci çocuğum olan Yağız\'ı dünyaya getirdim. Doğum sırasında doktor bıçağı bağırsaklarıma kaçırmış. Kanama olduğundan dolayı idrar torbamın bir kısmını bağlamış. Ve öyle dikmiş. Eve çıktım ağrılarım başladı. Bir şey yiyip içemez oldum. Doğumdan 12 gün sonra doktorum A.İ., dikişlerim için kontrole çağırdı. Gittiğinde \' yumurtalıkta kist var, hastaneye yatıralım seni ameliyata alalım\' dedi. Ben istemedim. Daha sonra başka doktora çıktım ve beni fakülteye yönlendirdiler. Ve burada hemen ameliyata alındım. Böbreğim tamamen bitmiş ve böbreğim alındı. Kalın bağırsağımın yarısı alındı. İnce bağırsağımın şu an birazı dışarıda duruyor. 5-6 ay sonra içeri girecek. Buraya ağrılarım çok var diye geldim. Doğumdan sonra çok ağrılarım oldu. Böbreğimi iltihaptan dolayı çürüdüğü için aldılar. Bağırsağımı da aynı şekilde aldılar. Doktor hatası olduğunu söylüyorlar. İki gün daha geç kalsaymışım yaşama şansım olmayacakmış. Tedavi sürecim hala devam ediyor dedi. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'nde tedavisi süren Esra Esma Büyükpiliç\'in ablası Elif Savaş, kardeşinin doktor hatası yüzünden ölümden döndüğünü söyledi. Büyükpiliç, Kardeşimin hastalığından çok sonra haberimiz oldu. 3 ay önce sezaryen ile doğum yaptı. Buradaki doktorlarımız bize, yanlış ellerde yanlış tedaviler gördüğünü söyledi. Bağırsağında kesik oluşturmuşlar idrar kesesinin bir kısmı bağlanmış. Bağlandığı içinde idrar torbası şişerek içeride patlamış. Ve içerde patladığı içinde, böbreğini ve kalın bağırsağını çürütmüş. Bu işlemler sonucu sağ böbreği alındı. Şu anda tek böbrekli kardeşim. Kalın bağırsağının bir kısmı alındı. İnce bağırsakta dışarıda kaldı. Bu bağırsağın tekrar içeri alınması için operasyon geçirecek. Burada doktorumuzun bize söylediği durumu çok kötü. Doktorun basit bir hatası yüzünden kardeşimi kaybetme korkusu yaşadık. Tedavisi uzun sürecek. Doktor hakkında şikayetçi olacağız. Bizim başımıza geldi, başkasının başına böyle kötü şeyler gelmesin dedi. SORUŞTURMA BAŞLATILDI Esra Esma Büyükpiliç\'in başvurusu üzerine Edirne İl Sağlık Müdürlüğü doktor İ.A., hakkında soruşturma başlattı. Yetkililer, Büyükpiliç\'in doktor hakkındaki şikayeti üzerine gerekli idari soruşturma başlattık dedi.