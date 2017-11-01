(Görüntülü Haber) Seyyar depoyla, araçtan inmeden yakıt hırsızlığı kamerada

Haber: İhsan YALÇIN - Kamera: İstanbul DHA İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalıntı lüks araçlarla akaryakıt hırsızlığı yapan şebekeye operasyon düzenledi. Operasyonda 14 kişi gözaltına alınırken, hırsızların seyyar depoyla bir TIR\'dan yakıt çalma anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir hırsızlık şebekesinin İstanbul başta olmak üzere Tekirdağ ve Kocaeli\'de, park halindeki çekici ve kamyonların depolarından, \'kapakçı\' olarak tabir ettikleri seyyar depolarla akaryakıt çaldığını tespit etti. Ekipler, şebekeye operasyon düzenledi; 14 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin depo olarak kullandığı adreste yapılan aramada, çalıntı 4 lüks araç, 2 bin 500 litre çalıntı akaryakıt ele geçirildi. TIR GARAJLARINDA SATIYORLARDI Şüphelilerin yaklaşık 3 yıldır oto ve akaryakıt hırsızlığı yaptıkları; çaldıkları yakıtı kendilerine ait bir depoda atık yağ ile birleştirip, TIR garajlarında sattıkları belirlendi. Jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen 14 kişiden 9\'u tutuklandı.