(Görüntülü Haber) Seyirden men cezası alan taraftar grubu liderleri vince çıkarak takımlarına destek verdi

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta sahasında Zonguldak Kömürspor ile karşılaşan Silivrispor\'un \'Spor Müsabakalarını Seyirden Men\' cezası alan taraftar grubu liderleri İrfan Erdoğan, Eray Baysal ve Gürkan Laçkın, kiraladıkları vince çıkarak takımlarına destek verdi.



Pazar günü, Silivri Stadyumu\'nda Silivrispor ile Zonguldak Kömürspor karşı karşıya geldi. Zonguldak Kömürspor\'un 1-0 üstünlüğüyle sonra eren karşılaşmada ilginç görüntüler ortaya çıktı. Silivrispor Kulüp Yönetimi ile taraftar arasında çıkan tartışmalar sonrası 6022 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna muhalefetten taraftar grubu liderleri İrfan Erdoğan, Eray Baysal ve Gürkan Laçkın hakkında \'Spor Müsabakalarını Seyirden Men Tedbiri\' cezası uygulandı. Fanatik Silivrisporlu 3 taraftar, Zonguldak Kömürspor maçında kiraladıkları vinçle takımına destek verdi. Stadyumun arka tarafına kurulan vincin sepetine çıkan tribün liderleri, taraftara üçlüde çektirdi.



İrfan Erdoğan, Silivrispor\'un her zaman destekçisi olduklarını söyledi. Yönetimle yaşadıkları tartışma nedeniyle ceza aldıklarını anlatan Erdoğan, \"Yönetimle yaşanan bazı tartışmaların ardından 6022 sayılı kanun gereği müsabakaları izlemekten men cezası aldık. Ancak takımımızı ve taraftarımızı yalnız bırakamazdık. Bir vinç tuttuk ve stadyumun yanına kurdurduk. 3 arkadaş üzerine çıkarak takımımıza yine taraftarımızla birlikte destek verdik. Biz cezamızın da kaldırılmasını istiyoruz. Çünkü her zaman takımımızın daha iyi yerde olmasını isteyen ve bu takıma gönül veren kişileriz\" dedi.