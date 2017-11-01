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(Görüntülü Haber) Seyir halindeyken alev alan itfaiye ambulansı yandı

Soner HASIRCIOĞLU/ANTALYA, (DHA) - İZMİR- Antalya karayolunda seyir halindeyken alev alan itfaiye ambulansı, yandı

01 Kasım 2017 23:37

Soner HASIRCIOĞLU/ANTALYA, (DHA) - İZMİR- Antalya karayolunda seyir halindeyken alev alan itfaiye ambulansı, yandı. O anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Antalya\'da yapılan bir etkinliğe katılmak için yola çıkan İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesine bağlı Arama Kurtarma Sağlık (AKS110) ambulansı, İzmir- Antalya karayolunda bugün saat 10.00 sıralarında hareket halindeyken, motor kısmından alev aldı. Ambulans şoförü aracı sağa çekti, 3 personel, aracın arka kısmında bulunan sağlık ekipmanları ile medikal malzemelerini dışarı taşıdı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale edip, yangını söndürdü. Ambulansta maddi hasar meydana geldi.

Ambulansın alev alev yandığı anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla saniye saniye görüntülendi.

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