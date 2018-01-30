(Görüntülü Haber) Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA’nın İnegöl ilçesinde seyir halindeyken bir anda alev alan otomobil korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Sürücü Mehmet Sontay araçtan atlayarak yanmaktan son anda kurtulurken ,olay anı bir vatandaş tarafından kamera ile saniye saniye görüntülendi. Olay İnegöl ilçesi Hamzabey Caddesi kavşağında meydana geldi. Mehmet Sontay\'ın kullandığı 06 MFH 06 plakalı otomobil seyir halindeyken bir anda motor kısmından alevler yükselmeye başladı. Mehmet Sontay, bir faciaya neden olmaması için yanan aracını yol kenarına yanaştırmak isterken otomobil bir anda alev topuna döndü. Otomobilden atlayarak son anda canını kurtaran Mehmet Sontay\'ın haber vermesi üzerine olay yerine gelen İtfaiye ekipleri tarafından yanan aracı kısa sürede söndürdü. Hurda yığını haline gelen otomobilin yanma anı ise bir vatandaş tarafından kamera ile saniye saniye görüntülendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.