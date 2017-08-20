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(Görüntülü Haber) Seyir halindeki kamyon alev alev yandı

Bülent TATLI/ZARA (Sivas), (DHA)- SİVAS'ın Zara İlçesi'nde motoru alev alan boş kamyon yandı

20 Ağustos 2017 22:02

Bülent TATLI/ZARA (Sivas), (DHA)- SİVAS\'ın Zara İlçesi\'nde motoru alev alan boş kamyon yandı. Kamyon kullanılamaz hale geldi.

Olay öğlen saatlerinde Sivas\'ın Zara İlçesi\'ne bağlı Kablan Köyü yakınlarında yaşandı. Yozgat\'tan Gölova ilçesine kömür bıraktıktan sonra yeniden Yozgat\'a dönmek üzere yola çıkan Ali Bozkurt yönetimindeki 66 CD 167 plakalı kamyon bilinmeyen bir nedenden dolayı motor kısmından alev aldı. Durumu farkeden sürücü Bozkurt kamyondan inerek çevredekilerden yardım istedi. Kısa sürede büyüyen alevleri gören diğer sürücüler durumu polis jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Zara Belediyesi\'ne ait itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kamyonun yandığı anlar diğer sürücüler görüntülendi. Söndürülen yangın sonrası kamyon kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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