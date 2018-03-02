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(Görüntülü Haber) Seydişehir'de uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama

Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR (Konya), (DHA)- KONYA'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 5'i tutuklandı, 1 kişi de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı

02 Mart 2018 19:16

Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR (Konya), (DHA)- KONYA\'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 5\'i tutuklandı, 1 kişi de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Konya İl Emniyeti ve Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından geçen 27 Şubat günü, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen şebekeye yönelik Seydişehir ve Antalya\'da operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden E.N., E.C., H.B., F.D. ve O.B. tutuklandı. M.P. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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