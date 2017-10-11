(Görüntülü Haber) Seydikemer'deki PKK operasyonunda 3 şüpheli daha adliyede

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA\'nın Seydikemer İlçesi\'nde, bölücü terör örgütü PKK üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 4\'ünün tutuklanmasının ardından, işlemleri tamamlanan diğer 3\'ü de adliyeye sevk edildi. Muğla İl ve Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 hafta önce Seydikemer\'in kırsal kesiminde PKK\'lı 4 kişilik bir grubun dolaştığını belirleyip, arama- tarama çalışması başlattı. 80 askerin katıldığı çalışmalar sırasında grubun, Seydikemer- Kaş karayolunun Letoon Antik Kenti\'ne 10 kilometre uzaklıktaki Kumluova- Karadere Kavşağı\'ndan bir araçla alınarak bölgeden uzaklaştırılacağı istihbaratı alındı. Bunun üzerine bölgeye operasyon düzenleyen jandarma, 4 şüpheli ile onları almaya geldikleri anlaşılan 3 kişiyi takibe aldı. Şüphelilerin otomobile binmesinin ardından harekete geçen jandarma, havaya ateş açıp, aracı durdurdu. Terör şüphelileri otomobilden indirilip, yere yatırıldı. Patlayıcı ve silah olup olmadığının belirlenmesi için de yerdeki şüphelilerden üzerlerindeki kıyafetleri çıkartırıldı, ardından arama yapıldı. Aramadan sonra şüpheliler, operasyona destek veren polislere teslim edilerek, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi\'ne götürüldü. Yaklaşık bir aydan bu yana teknik takibe alındıkları belirtilen şüphelilerin otomobillerinde yapılan arama ile ifadelerinden yola çıkılarak, kırsal Kınık Mahallesi\'ndeki ormanlık alanda yapılan aramada da toprağa gömdükleri canlı bomba düzeneği ile silah ve mühimmat da ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden geçen pazartesi günü adliyeye sevk edilen ilk gruptaki 4 kişi tutuklandı. Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemleri tamamlanan diğer şüpheliler A.Y., M.Y. ve İ.B. de bugün adliyeye sevk edildi. Bu şüphelilerin daha önce tutuklanan 4 kişiye \'yardım ve yataklık\' yaptığı iddia edildi.