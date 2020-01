(Görüntülü Haber) Sevim hanım, Küçük Millet Meclisi'nin 9 yıldır hamallığını yapıyor

Kemal ATLAN-Hakan TÜRKTAN-ESKİŞEHİR,(DHA) ESKİŞEHİRLİ Sevim Şahin, 9 yıldır Küçük Millet Meclisi\'nin hamallığını yapıyor. Küçük Millet Meclisi\'nde, eski adı girişimci olan \'Hamal\' o işin sekreterliğini yapan kişi olarak tanımlanıyor. Sevim şahin, ayda bir kez düzenledikleri toplantıya davet edildikleri halde milletvekillerinin katılmadığını söylüyor. Evli 2 çocuk annesi Sevim Şahin, gönüllü olarak Eskişehir Küçük Millet Meclisi yöneticiliğini yaptığını belirtti. Küçük Millet Meclisi\'nin sivil toplum kuruluşu olduğunu ifade eden Şahin, genel ya da yerel seçimler öncesinde siyasilerin kendilerine ilgi gösterdiğini, seçim sonrası ise yanlarına uğramadıklarını söyledi. Her ay Eskişehir Küçük Millet Meclisi toplantısının olduğunu ifade eden Şahin, bu toplantılara Eskişehir\'in 3\'ü Ak parti\'li, 3\'ü de CHP\'li olan 6 milletvekilini de davet ettiklerini ancak katılımın olmadığını anlattı. Kendisinin \'Hamal\' olduğunu da söyleyen Şahin şöyle konuştu Ben Küçük Millet Meclisi hamalıyım. Niye hamal Gerçekten sivil toplum temsilcilerini, belediye başkanlarını, milletvekillerini her ay bir araya getirmek için emek çekmek hamallıktır. Bunu da gururla söylüyorum. 9 yıldır Eskişehir\'de Küçük Millet Meclisimizi yürütüyoruz. Sivil toplum örgütleri tarafından sahiplendik. Ancak milletvekili anlamında katılımımız çok az. CHP zaman zaman katılıyor. Utku Çakırözer sadece küçük millet meclisine değil, diğer alanlarda da çok sık gördüğümüz bir milletvekilimiz. Ama diğerlerini her ay ben davet ediyorum. AK Parti\'den Emine Nur Günay ile iletişim kurabiliyoruz, konuşabiliyoruz. Geçmişte AK Parti milletvekillerinden Nabi Avcı da katılmıştı. Ancak şuanda telefonlarını dahi açmıyorlar. Buna rağmen ben yine de mesaj göndererek toplantının haberini veriyorum. Çünkü yaptığımız çalışma ciddi sorumluluk gerektiren bir çalışma. Eskiden toplantılarımızda sandalyelere milletvekillerinin isimlerini yazardık. Ama o boş sandalyelere isim yazmaktan Küçük Millet Meclisimiz yoruldu. Artık o boş sandalyelerde isimlerini de yazmıyorum. Küçük Milet Meclisi\'nde toplumun her kesimini biraraya getirdiklerini anlatan Sevim Şahin, Biz ne istiyoruz Herkesin saygıyla bir araya gelmesini, fikrini söylemesini istiyoruz. Rapor ediyoruz toplantılarımızdaki o konuşmalarımızı. Raporlar her ay milletvekillerinin önüne gidiyor. Genel başkanların önüne gidiyor. Ortak kararımızı bir milletvekili ile Türkiye Büyük Millet Meclisi\'nde açıklıyoruz diye konuştu. Eskişehir Küçük Millet Meclisi\'nin bu ayki toplantısı Tepebaşı Belediyesi Özdilek Kültür ve Sanat Merkezi\'nde yapıldı. Toplantıya konuşmacı olarak Eskişehir Barosu avukatlarından Nilsu Kesim ile CHP eski milletvekili Murat Kahyaoğlu katıldı.