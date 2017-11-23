(Görüntülü Haber) Sevgilisini bıçaklayan kadın, çıplak çıktığı pencerede intihara kalkıştı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA’da, sevgilisi Mümin K.’yi (40) bıçakla bacağından ve sırtından yaralayan Gülşen A. (32), çıplak çıktığı pencerede bıçakla intihara kalkıştı. Kadını, kilitli kapıyı çilingire açtıran polisler engelledi.



Olay, merkez Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi\'ndeki bir binanın 4\'üncü katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre bir süredir birlikte yaşayan Gülşen A. ile Mümin K. aşırı derecede alkol aldıktan sonra para yüzünden tartışmaya başladı. Gülşen A., eline geçirdiği bıçakla sevgilisi Mümin K.’yi sırtından ve bacağından bıçakladı, daha sonra da evin kapısı kilitleyip anahtarı da tuvalete atarak sifonu çekti. Genç kadın, daha sonra çıplak bir halde elinde bıçakla evin salonunun penceresine çıkarak intihar girişiminde bulundu.



Bu sırada yaralı Mümin K., polisi arayarak yardım istedi. Eve gelen polisler, kilitli kapıyı çilingire açtırarak içeri girdi. Polisler Mümin K.\'yi kurtarırken, itfaiye merdiveniyle balkona çıkıp içeri giren diğer polis ekibi de genç kadını pencereden uzaklaştırdı. Diğer ekip, Gülşen A.\'yı etkisiz hale getirdi. Mümin K. ve Gülşen A. hastaneye kaldırıldı. Oyla ilgili soruşturma başlatıldı.