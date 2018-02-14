(Görüntülü Haber) Sevgililer Günü'nde şehit ve gazi ailelerine ücretsiz çiçek

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP\'in İslahiye ilçesinde, çiçekçi Salman Sertbaş, \'Zeytin Dalı Harekatı\'na destek için 14 Şubat Sevgililer Günü\'nde, şehit eş ve anneleri ile gazi eşlerine ücretiz çiçek hediye ediyor. Garnizon Caddesi7nde yaklaşık 8 yıldır çiçekçilik yapan Salman Sertbaş, Afrin\'de sürdürülen \'Zeytin Dalı Harekâtı\'na destek için 14 Şubat Sevgililer Günü\'nde iş yerinin vitrinine, \'Zeytin Dalı Harekâtı\'na denk gelen 14 Şubat Sevgililer Günü\'ne özel şehit eş ve anneleri ile gazi eşlerine ücretsiz çiçek\' yazısı koydu. Sertbaş\'ın kampanyası vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı. Çiçeklerin ücretlerinin Mehmetçik ve aziz şehitlerimiz tarafından ödendiğini belirten Salman Sertbaş, \"Zeytin Dalı Harekâtı\'na destek çıkmaktır. Biz sıcak yuvalarımızda yatarken, Sevgililer Gününde bizim için canını malını her şeyini feda ederek orada göğüs göğse çarpışan Mehmetçiklerimiz için kendi adımıza böylesi anlamlı bir gün olan 14 Şubat Sevgililer Gününde böyle kampanya yaptım. Bugün buraya gelen şehit eş ve anneleri ile gazi eşleri istedikleri herhangi bir çiçeği ücretsiz alabilirler. Çiçeklerimizin ücretleri Mehmetçiklerimiz ve aziz şehitlerimiz tarafından ödenmiştir\" dedi.