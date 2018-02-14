(Görüntülü Haber) Sevgililer Günü'nde evlenen polis çifte meslektaşlarından kelepçe

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Serik ilçesinde görev yapan polis memurları Şerife Şeyda Önal (26) ile Gökhan Budak (26), Sevgililer Günü\'nde evlendi. Nikahın ardından arkadaşları çifte kelepçe takıp, mutluluk diledi. Serik Emniyet Müdürlüğü\'nde görevli polis memurları Şerife Şeyda Önal ile Gökhan Budak, 14 Şubat Sevgililer Günü\'nde nikahlandı. Serik Belediyesi Nikah Salonu\'nda Belediye Başkanı Ramazan Çalık tarafından kıyılan nikahta çiftin şahitliğini Serik Emniyet Müdürü Zafer Karaaslan yaptı. KELEPÇE SÜRPRİZİ Belediye Başkanı Ramazan Çalık, törenin ardından çifte evlilik cüzdanıyla kahve fincanı takımı ve Türk bayrağı hediye etti. Polis arkadaşları ise çifti birbirine kelepçeleyerek, \"Ömür boyu hiç ayrılmayın diye bu kelepçeyi takıyoruz. Mutluluğunuz ömür boyu sürsün\" dedi. Sürpriz karşısında şaşıran çift ise meslektaşlarına ve törene katılanlara teşekkür etti. Serik Belediyesi\'nde Sevgililer Günü dolayısıyla müracaat eden 14 çiftin nikahının kıyıldığı da belirtildi.